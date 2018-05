A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Juiz de Fora afirmou que está investigando as causas do acidente, prestando auxílio e que tomará as medidas de segurança necessárias no aeroporto.

O avião que transportava o DJ Alok derrapou na pista no momento da decolagem no aeroporto de Juiz de Fora, da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. Após o susto, o próprio dj postou nas redes sociais que a equipe passa bem. "Nascemos de novo! 20 de maio, meu segundo nascimento", escreveu ele em seu perfil no Instagram.O acidente aconteceu na tarde deste domingo (20). Não há informações sobre quantas pessoas estavam na aeronave. Pouco depois do ocorrido, o DJ pegou os fãs se surpresa ao postar vídeos do avião danificado após sair da pista. Ofegante e visivelmente abalado, ele apenas agradeceu e informou que estava bem.Alok se apresentou na cidade na madrugada de sábado (19), durante a Festa Country Juiz de Fora 2018.