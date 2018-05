'Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve', diz presidente de associação

Presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABCam), José da Fonseca, afirmou que movimentos políticos intervencionistas dificultam a retomada dos serviços

O presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABCam), José da Fonseca Lopes, afirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira (28) que as novas reivindicações atendidas pelo Executivo para o fim da greve foi suficiente, mas movimentos políticos contrários ao governo impedem o fim da mobilização. Segundo ele, há intervencionistas nas manifestações.



"Não é o caminhoneiro mais que está fazendo greve, tem um grupo muito forte de intervencionistas nisso aí. Eu vi isso muito forte aqui em Brasília. Eles estão prendendo caminhão em tudo que é lugar. São pessoas que querem derrubar o governo. Eu não tenho nada a ver com essas pessoas, nem os nossos caminhoneiros autônomos, mas eles estão sendo usados para isso", afirmou.



Ainda de acordo com José da Fonseca, a categoria está sendo ameaçada. "O pessoal quer voltar a trabalhar e eles tem medo, porque estão sendo ameaçados de forma violenta", contou.



A tese de que movimentos sociais infiltrados estariam impedindo o fim das mobilizações também foi defendida pelo presidente Michel Temer ainda nesta segunda-feira (28). Autoridades do Miistério da Defesa também sustentam a versão.



Fim da greve

A Abcam havia negado assinar o primeiro acordo entre o governo e as entidades na quinta-feira (24), mas aprovou as últimas reivindicações anunciadas neste domingo (27). Foi concedido desconto de R$0,46 no diesel na bomba. A diferença é válida por 60 dias e posteriormente passará por reajustes mensais.



Além disso, o governo editou outras três Medidas Provisórias. A primeira delas para garantir aos caminhoneiros autônomos 30% das demandas da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB),a segunda uma tabela mínima para o preço do frete, conforme texto em tramitação no Congresso Nacional e a terceira para isentar cobrança do eixo suspenso dos pedágio.



O presidente da Abcam reconheceu que parte dos caminhoneiros ainda precisa "entender" o acordo."Não acabou ainda por que nós estamos em um país continental e isso demanda uma série de situações, algumas informações para a pessoa começar a ententer que relamente, toda a negociação feita começou a atender a necessidade deles", disse.



Fonseca defende que a categoria separe as reivindicações."Eu acho que a ABCam não está preparada [para a situação com infiltrados] e não quer saber de nada disso. O governo não é bom? Eu como cidadão posso até concordar que sim, mas como profissional, jamais eu posso misturar essa situação", defendeu.