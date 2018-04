Na chegada de Lula, polícia dispersa multidão com gás e bala de borracha

Ação da polícia teve como alvo manifestantes pró-Lula que estavam em frente à PF em Curitiba

A polícia paranaense usou a força para tentar dispersar os manifestantes que estavam na frente da sede da Polícia Federal, em Curitiba, no momento em que o helicóptero de Lula chegou ao local.



Os policiais usaram gás contra a multidão, que no momento da ação apenas gritava palavras de ordem em apoio ao ex-presidente. Em seguida, dispararam balas de borracha em direção aos manifestantes e repórteres, que estavam próximos ao local - reportagem do Destak foi atingida pelos disparos de gás.



Segundo o presidente do PT no Paraná, Dr. Rosinha, havia um acordo entre as lideranças dos movimentos de manifestantes (tanto pró como contra contra) para que, assim que o ex-presidente chegasse à PF ambos os grupos fariam protestos pacíficos e dispersariam - os aliados do petista pretendiam acampar no entorno da sede da polícia e fazer vigília por Lula.



A polícia alegou que foi obrigada a agir contra os manifestantes porque houve uma tentativa de invasão pelo portão da PF. Rosinha nega que isso tenha ocorrido.



Na Justiça





Pouco antes, a Justiça Federal do Paraná determinou, na noite deste sábado, a retirada de todos os manifestantes favoráveis ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que estão na frente da sede da Polícia Federal em Curitiba.



A ordem foi expedida minutos antes da chegada do ex-presidente, que ficará preso em Curiba. Os manifestantes fazem uma vigília na frente do local, impedindo inclusive a passagem de veiculos.



Segundo a decisão do juiz Hernani Mendes Silva Filho, a reintegração de posse precisa ser feita de forma imediata. A retirada dos manifestantes poderá ser feita com o uso da forca policial