Mutirão de presos provisórias julgou 692 processos em um mês

que correspondia a 40,78% do acervo. Outras 868 (51,15%) tiveram algum movimento processual, com a realização de audiências, júris antecipados ou sessões extras. Apenas 8% dos processos não foram analisados pois estavam com audiências marcadas ou júris designados.

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), de pois de Roraima, Santa Catarina e São Paulo.





Procuramos os profissionais mais capacitados e montamos uma equipe em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás e com a diretoria do Foro. Com isso, situações que o magistrado possivelmente só detectaria ao longo da análise do processo puderam vir à tona com antecedência, o que possibilitou a tomada de providências imediatas", disse a juíza auxiliar da Presidência Maria Cristina Costa, que coordenou a força-tarefa.

rebelião no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Ocorrida no início deste ano, o motim resultou em nove mortos, 14 feridos, 242 foragidos. Com a medida, o estado de Goiás é o quarto do país a aderir ao