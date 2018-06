Municípios que ainda têm estoque ampliam vacina contra gripe

Campanha Nacional terminou na sexta-feira (22), mas indicação do público-alvo foi ampliado a partir desta segunda (25)

Apesar de a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe ter sido finalizada na última sexta-feira (22), os municípios que ainda têm estoque da vacina devem, a partir desta segunda (25), ampliar a indicação da dose para crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos.



Do público-alvo de 54,4 milhões de pessoas, 45,8 milhões foram imunizadas no período da campanha. Até o momento, 3,6 milhões de crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, que têm indicação para a dose, ainda não tomaram a vacina.



O ministério da Saúde alerta que o país já contabiliza 44 mortes de menores de 5 anos por complicações relacionadas à gripe, mais que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado (14 óbitos). As crianças são o grupo-alvo com menor cobertura, 67,7%, seguido pelas gestantes, com 71%.



Segundo o balanço nacional, a região Sudeste é que a tem a menor taxa de imunização contra a gripe até o momento, com 77,2%, enquanto a região com melhor cobertura é o Centro-Oeste (96,5%).