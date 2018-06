13.06.2018 16:54

Tempestade do último domingo matou duas pessoas e danificou 2,7 mil casas

Já são 26 os municípios gaúchos que contabilizam prejuízos com o temporal do último domingo (10), que matou duas pessoas no Estado. A Defesa Civil informou, nesta quarta-feira (13), informou que as residências danificadas pelo granizo e vendaval passam de 2,7 mil.

Santa Bárbara e Giruá são os municípios com a maior quantidade de casas afetadas: 600 cada. Mas Santa Bárbara tem mais desabrigados e desalojados no Estado. No total, 29 famílias foram obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente suas casas.

A previsão é que não haja chuvas até a próxima semana, mas a Defesa Civil se prepara para outra situação de alerta: a queda abrupta da temperatura. Enquanto na última segunda-feira os termômetros marcavam 28ºC, nesta quarta, a temperatura mínima foi 5ºC.

"É uma queda muito severa de temperatura e estamos priorizando, neste momento, as doações de agasalhos para repassar para as famílias que perderam tudo ou quase tudo. São poucos os desalojados e os desabrigados, mas quem está nessa situação têm a necessidade dessa ajuda", explicou o subchefe do órgão, coronel Jarbas Ávila.

A Defesa Civil montou pontos de coleta de donativos para ajudar os atingidos pelo temporal. Informações sobre o que doar e onde podem ser obtidas pelo telefone 199, que funciona 24 horas.