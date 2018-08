Mulheres fazem marcha pela descriminalização do aborto em Brasília

Cerca de 300 mulheres realizaram, nesta sexta-feira (3), uma marcha em direção ao Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa da descriminalização do aborto. Durante todo o dia, a Corte realizou audiência pública para um debate sobre a possibilidade autororizar a interrupção da gravidez até a 12ª semana.

As mulheres soltaram balões verdes - simbolizando esperança - e roxo em referência ao feminismo e seguiram entoando frases como "nem recatada e nem do lar, a mulherada está na rua é para lutar" para defender a possibilidade.

A legislação brasileira só permite o aborto em casos de estupro, risco de morte para a mãe ou fetos anencéfalos. Desde março do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa uma ação que amplia este direito.

Mais cedo, um grupo de ativistas fez uma performance em frente ao STF usando a indumentária das personagens do livro "O Conto da Aia" – que gerou a afamada série de TV The Handmaid’s Tale. A história é ambientada em um país teocrático e totalitário em que as mulheres são vítimas de opressão, tornando-se propriedade do governo e o fundamentalismo força política.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), não houve registro de atos contrários à descriminalização do aborto nesta sexta-feira.