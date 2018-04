MTST ocupa triplex atribuído a Lula no Guarujá

Informação foi dada por Guilherme Boulos nas redes sociais

O pré-candidato à Presidência da República pelo PSOL anunciou nas suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (16), que cerca de 50 participantes do movimento MTST e a Povo Sem Medo ocuparam o triplex na praia de Astúrias, no Guarujá, atribuído ao ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro.



"Se o triplex é do Lula, o povo poderá ficar. Se não é, por que então ele está preso?", aponta Boulos nas suas postagens. Os manifestantes chegaram no local por volta das 8h30.



O protesto acontece nove dias depois que Lula se entregou para a policia federal, após ser condenado por receber propina da construtora OAS, que pagou R$ 2,2 milhões por meio da entrega do triplex e reformas no imóvel.



Condomínio

Por meio de nota, a administração do condomínio confirmou que um grupo de 25 pessoas quebrou a trava do portão de entrada e seguiu diretamente para a cobertura. Segundo os síndicos, todas as medidas já foram tomadas e que a polícia já foi acionada