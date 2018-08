MPT registra mais de mil denúncias de aliciamento e tráfico de trabalhadores

Entre 2014 a 2017, o Ministério Público do Trabalho (MPT) registrou 1.060 denúncias de aliciamento e tráfico de trabalhadores. E de 2014 a 2016, o Disque 180, da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, registrou 488 vítimas de tráfico para fins de exploração sexual. No mesmo período, a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho resgatou 224 estrangeiros do trabalho escravo.

Essas informações foram divulgadas pelo MPT, na abertura da Semana de Mobilização para Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, na segunda-feira (30), em Brasília.

Os dados, porém, são imprecisos. Segundo relatório do Ministério da Justiça, publicado no final de 2017, o tráfico de pessoas é historicamente subnotificado, já que é registrado impropriamente, "fazendo com que o crime permaneça oculto, ao menos estatisticamente".