MPF se manifesta contra a indicação de político para o ICMBio

Ao se opor à nomeação, o MPF lembra que o ICMBio é responsável pela administração de 333 unidades de conservação, que correspondem a 9% do território continental e 24% do território marinho. Além disso, o instituto também coordena e implementa estratégias para as espécies ameaçadas de extinção.



Impasse

O nome de Cairo Tavares ainda não foi publicado no Diário Oficial da União, mas a indicação é confirmada pelo PROS. Em nota, a sigla afirma que a gestão do político seria focada no aprimoramento de tecnologias.



"Caso a ida do Cairo seja concretizada, a prioridade como partido será orientar para a defesa ambiental e a gestão responsável usando tecnologia e novas oportunidades, como envolver a sociedade e seu

universo de voluntários nessa causa tão nobre e essencial para a humanidade. Além disso, a ética é uma prioridade para a ocupação de espaços para os filiados", diz a nota.



A Rede Nacional Pró Unidades de Conservação divulgou nota afirmando que o político chegou a ser apresentado como novo presidente. "No dia 24, Cairo esteve à tarde em reunião com a diretoria do ICMBio. Quando fomos informados, voltamos a pressionar o Governo para que este nome não fosse confirmado. À noite, Cairo convocou uma reunião com os servidores para anunciar que era o novo presidente do instituto. Os que participaram da reunião questionaram qual conhecimento ele tinha da área ambiental, e a resposta foi 'o mesmo que qualquer cidadão'."









O Ministério Público Federal (MPF) divulgou nesta sexta-feira (25) uma recomendação ao Ministério do Meio Ambiente contra a possível indicação de Cairo Tavares, filiado ao PROS para o comando do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio). Promotores e entidades reagiram ao nome com críticas, ressaltando a falta de experiência do político na área ambiental."Desde sua criação, [em 2017, o ICMBio] sempre foi presidido por profissionais com experiência na área socioambiental, imbuídos da missão institucional do órgão que trouxeram grandes conquistas na sua capacidade de atuação , como poder executivo, na implementação da legislação ambiental vigente", consta no documento.Tavares é dono de uma distribuidora de bebidas e trabalhou na Liderança do PROS. O nome dele preenche as vagas negociadas entre o Executivo e partidos para manter a base aliada. O instituto é cobiçado por gerir um recurso de até R$1,2 bilhão em projetos de compensação a serem realizados por empresas condenadas a pagar multas.