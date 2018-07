MPF reabre investigações sobre o assassinato de Vladimir Herzog

Estão reabertas as investigações sobre a morte do jornalista Vladimir Herzog. Uma das mais emblemáticas vítimas das torturas cometidas pela ditadura militar no Brasil, Herzog foi torturado em morto em 1975, aos 38 anos, nas instalações do DOI/CODI, em São Paulo. À época, as autoridades afirmaram ter se tratado de suicídio, e divulgaram uma foto de Herzog enforcado em sua cela. A imagem sempre foi contestada pelos indícios de ter sido forjada.

A reabertura do caso foi anunciada pelo Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP) em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (30), na sede da TV Cultura, onde o jornalista trabalhou. Participaram do evento procuradores da República, integrantes do Centro de Justiça e Direito Internacional (Cejil), além de Clarice e Ivo Herzog.

A decisão foi tomada depois que a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH) considerou o Estado brasileiro responsável pela falta de investigação, julgamento e sanção dos responsáveis pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog.