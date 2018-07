MPF quer mapear instituições que homenageiam torturadores

Mais de 100 estabelecimentos entre universidades e institutos estão sendo notificados para conceder informações

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC) do Ministério Público Federal (MPF) solicitou informações a 100 instituições de ensino com o objetivo de mapear possíveis homenagens concedidas a autores de crimes da ditadura militar no Brasil. A investigação ocorre em todos os estados brasileiros.



A solicitação foi enviada a Universidades e Institutos Federais de Educação. Eles terão de informar a existência de prédios, salas ou qualquer tipo de espaço que tenha sido nomeado lembrando um dos 377 autores de crimes citados no relatório final da Comissão Nacional da Verdade.



A PFDC realiza desde 2010 a apuração de crimes durante a ditadura por meio do grupo de trabalho sobre o tema Direito à memória e à Verdade. Entre as ações está a procura de restos mortais, além da reparação de danos coletivos e imateriais.



Condenações

Na última quarta-feira (4), a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela falta de investigação e sanção dos responsáveis pela morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, durante o regime militar.Como punição, o Brasil terá de seguir uma série de determinações do tribunal.



A Corte ordenou o Estado a reiniciar, com a devida diligência, a investigação e o processo penal cabíveis pelos fatos ocorridos em 1975 para identificar, processar e, se necessário, punir os responsáveis pela tortura e morte de Herzog.



Também determinou reconhecer, sem exceção, que não haverá prescrição, por se tratar de crimes contra a humanidade e internacionais.