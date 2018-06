MPF quer evitar exploração da Reserva Natural do Cobre

Procuradores querem anular trecho de decreto que autoriza mineração em reserva do tamanho do Espírito Santo

O Ministério Público Federal (MPF) quer evitar que sejam autorizadas pesquisa e exploração mineral em áreas de reserva nacional. Para isso, nesta quinta-feira (14), entrou com pedido de liminar na Justiça Federal para que seja anulado o artigo 72 do Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018, que libera as práticas em territórios preservados da Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca).

No caso específico da Renca, a legislação só preserva a área da exploração de cobre e minerais associados a ele. A autorização seria concedida pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, após ouvir os órgãos governamentais interessados, diz o decreto.



No entendimento do MPF, a mudança por decreto presidencial é inconstitucional, invadindo atribuição do Congresso Nacional, a quem caberia criar lei específica para alterar operações em área de conservação. Além disso, seria necessário submeter o caso à consulta prévia de povos indígenas e populações atingidas pela medida.

O procurador da República Joaquim Cabral diz, na ação, que o decreto é uma forma disfarçada de reintroduzir a proposta de permitir, indevidamente, a exploração mineral na Renca.

"O único cuidado que se observa é no mecanismo de introdução desse ato, visando, escamoteá-lo, junto aos oitenta e três outros artigos, motivo pelo qual, mais uma vez, é necessária a intervenção do Poder Judiciário, para corrigir esse desvio", detalha o procurador no documento.



Em agosto de 2017, a União editou decreto que extinguiu a Renca. O MPF ingressou com ação civil pública com pedido de suspensão do decreto, o que foi acatado pela Justiça.

Instituída por decreto, em 1984, a Reserva Nacional do Cobre e Associados se localiza nos estados do Amapá e do Pará. Com 4,6 milhões de hectares (equivalente ao tamanho do Estado do Espírito Santo), o território abriga áreas protegidas, como a Terra Indígena Wajãpi e a Floresta Estadual do Amapá. De acordo com o decreto de criação, apenas a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais poderia fazer pesquisas na área e, eventualmente, conceder sua exploração a terceiros.