MPF pede que o governo detalhe a implementação do Sistema Único de Segurança Pública

A legislação entrou em vigor nesta quarta-feira (11); entre as solicitações está a definição de um calendário

O Ministério Público Federal (MPF) enviou um ofício ao Ministério da Segurança Pública solicitando informações sobre a implementação do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), que entrou em vigência nesta quarta-feira (11).



Sancionada no dia 11 de junho, a lei que criou o SUSP prevê que as polícias devem aprimorar o sistema de troca de informações entre os estados e agir de forma conjunta no combate ao crime. Os órgãos estaduais terão de seguir um plano de segurança nacional a ser elaborado.



O texto cria também a Política Nacional de Segurança Pública deverá reunir as diretrizes e metas a serem seguidas pelos órgãos, com uma duração de 10 anos. Serão responsáveis pela elaboração, além do Executivo, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário e o Ministério Público.



O MPF sugere que o governo federal crie um sistema unificado com informações sobre apreensões de explosivos e seus acessórios. O objetivo é que a plataforma colabore para a formulação de políticas de prevenção e repressão aos crimes praticados com a utilização desses materiais, entre eles estão a explosão de caixas eletrônicos.



O órgão pede também que o governo federal estabeleça um cronograma de criação dos Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social, previsto na lei. O ofício reivindica ainda que o Ministério disponibilize outras informações "que achar cabíveis" e discrimine, por estado, o andamento da criação da plataforma.