MPF investiga municípios com baixo índice de vacinação contra poliomielite

O alvo das investigações são municípios localizados nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe

O Ministério Público Federal (MPF) da 5ª Região abriu um procedimento administrativo para investigar a conduta dos prefeitos dos municípios com baixo índice de vacinação contra a poliomielite. São 312 cidades localizadas nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe.



De acordo com o Ministério da Saúde, a cobertura de imunização nos municípios em questão estão abaixo de 50%, enquanto que o recomendado é 95%. Caso seja confirmada irregularidades por parte dos agentes públicos, o caso pode ser configurado como improbidade administrativa, que tem como punição prevista até a perda do mandato.



A poliomielite não é registrada no país há 28 anos. A doença é causada por um vírus que age no intestino, sendo desenvolvida principalmente em crianças com menos de 4 anos de idade. Em casos mais graves, as complicações podem levar a sequelas como insuficiência respiratória.



A prevenção é feita pela vacinação. As doses são aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de vida. A vacina ainda deve ser reforçada aos 15 meses e posteriormente entre 4 e 6 anos de idade.



Os principais sintomas são infecções respiratórias, febre, dor de garganta, náuseas e prisão de ventre. A transmissão pode ocorrer por meio da saliva, fezes ou a ingestão de água ou alimentos contaminados.



O ministério da Saúde está recomendando aos governos estaduais e municipais que intensifiquem a prevenção, incluindo campanha em escolas e creches.