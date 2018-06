MPF denuncia cartel internacional de tubos para TV

O Ministério Público Federal (MPF) pediu a condenação das empresas Toshiba Corporation e MT Picture Display (antiga Matsushita Toshiba Picture Display Co. Ltd), e do então gerente sênior das empresas Philips do Brasil e LP Displays Amazônia, Seong Dae Lim, pela participação em cartel internacional de tubos para imagem colorida (CPT), utilizados em TVs de tubo. Em parecer enviado ao Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o MPF detalha as irregularidades, que teriam ocorrido entre 1995 e 2007, com efeitos no Brasil.





Segundo o procurador regional da República Márcio Barra Lima, representante do MPF junto ao Cade, há provas de acordos de práticas anticompetitivas referentes a 37 dos 39 acusados – 22 pessoas físicas e 17 empresas.

O parecer do MPF indica que há provas de reuniões regulares entre os concorrentes com o objetivo de assegurar a "coordenação, apoio, assistência e cooperação para fixação de preços, produção, alocação de clientes e controle da inserção de inovações tecnológicas no mercado, inclusive com práticas de monitoramento interpartes e mecanismos de punição".