MPF dá 48 horas para Facebook se explicar sobre exclusão de páginas e perfis

O Ministério Público Federal (MPF) em Goiás está cobrando explicações do Facebook sobre a exclusão de 196 páginas e 87 perfis de sua rede social. A medida foi divulgada pelo próprio Facebook, nesta quarta-feira (25).

O procurador da República Ailton Benedito, que desde setembro do ano passado investiga a rede social por suspostos atos de censura a usuários brasileiros, deu prazo de 48 horas para que o Facebook mande a relaçao de todas as páginas e perfis removidos e a justificativa para a exclusão de cada um.

"As normas constitucionais e legais que regulam a internet no Brasil atuam sempre com vistas à liberdade de expressão, ao direito de acesso de todos à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos; e a impedir a censura, bem como a discriminação dos usuários, por motivo de origem, raça, sexo, cor, idade, orientação política, entre outros, competindo ao MPF atuar nesse sentido", afima o procurador.