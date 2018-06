MPF alerta 'inaceitável insegurança sanitária' em abrigos de Roraima

O órgão enviou recomendações ao governo para que tome providências; em um dos casos mais graves, em Pacaraima, há apenas uma ambulância no município

O Ministério Público Federal (MPF) de Roraima recomendou ao governo estadual e federal providências para garantir "atendimento adequado" a indígenas venezuelanos que estão em municípios da fronteira. Após vistoria em abrigos, os promotores classificaram como estado de "péssima condição sanitária".



De acordo com a procuradora Manoela Lopes, um dos estados mais graves e o da cidade de Pacaraima, onde há indígenas com doentes e sem atenção médica. No documento, ela detalha que a falta de serviço também atinge a população em geral e que o município, que possui cerca de 12 mil habitantes, tem apenas uma ambulância.



"Foram informadas, ainda, as graves dificuldades para a remoção de enfermos, em virtude da existência de uma única ambulância para atender o município. Não bastasse, essa única ambulância às vezes se encontra em Boa Vista, realizando remoções, outras vezes encontra-se em manutenção sem possibilidade de uso. Alguns militares afirmaram que, em situações graves, promoveram remoções de abrigados em seus próprios veículos particulares", detalha documento.



O documento relata ainda que no abrigo Jonokoida, localizado em Pacaraima, os responsáveis pela unidade não estão a par do estado do saúde dos abrigados. "Na oportunidade [da vistoria], nenhum dos responsáveis pela gestão do abrigo (Exército ou SETRABES) soube informar, com precisão, os encaminhamentos de saúde que foram e seriam dados àqueles casos. Todos, porém, eram de conhecimento notório de todos os presentes", alerta.



A recomendação também detalha a situação da assistência médica. "Foram relatadas, apenas, visitas de equipes de saúde do Município duas vezes por semana e o atendimento eventual de médicos venezuelanos voluntários em troca de auxílio, como, por exemplo, cestas básicas", consta no documento.



Recomendações

O MPF recomenda que o coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena do Leste de Roraima disponibilize agentes para ministrarem treinamento e compartilharem conhecimentos acerca das especificidades do atendimento de saúde a indígenas. Além disso, que o atendimento seja intensificado.



Também foi solicitado veículos para suprir a demanda dos municípios, mas que seja criada uma equipe específica para o atendimento aos refugiados. "É necessária ainda a manutenção de uma equipe multidisciplinar em todos os abrigos de migrantes indígenas (em Boa Vista e Pacaraima) pois existem diferenças culturais que precisam ser respeitadas", recomenda o órgão.



Medida Provisória

Está na pauta da Câmara dos Deputados desta terça-feira (5) a Medida Provisória já assinada pelo Governo Federal que amplia os serviços de assistência para refugiados. A edição se deu logo após a intensificação do fluxo de imigrantes venezuelanos no estado de Roraima, devido a crise no país vizinho.