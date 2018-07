MP investiga denúncias de irregularidades no Inmetro

O presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Carlos Augusto Azevedo, e o ex-diretor de Administração e Finanças, Alexander Assis de Oliveira, estão entre os alvos de uma investigação do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF). Os procuradores apuram denúncias de assédio moral, impedimentos para instalação de corregedoria interna, sucateamento do órgão e desvios de recursos no órgão.

"Pelas apurações, há um grave comprometimento da alta administração do Inmetro, que envolve desde uma articulação para atrasar ou impedir a instalação do setor de corregedoria interna, que poderia atuar para evitar outras irregularidades, passando pelo sucateamento do órgão e chegando até fatos bem mais graves, como desvios de recursos públicos federais", afirma a procuradora da República Renata Ribeiro Batista.

O MPF ainda quer esclarecer irregularidades em contratos com empresas de limpeza e de processamento de dados, além de questões sobre registro e autorizações de licenças de importação, além do adiamento da implementação da corregedoria do Inmetro. A procuradora ainda apura a possível condenação, em segunda instância, do presidente do Inmetro por improbidade administrativa. A ação seria relativa ao período em que ele dirigia a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec).