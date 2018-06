MP de assistência a venezuelanos é aprovada no Senado

Resta a sanção presidencial para passar a valer a Medida Provisória (MP) que trata de ações emergenciais de assistência aos venezuelanos que têm migrado para o Brasil pela fronteira com Roraima. O texto, proposto pelo governo federal em fevereiro, foi aprovado pelo Senado nesta terça-feira (12).

A proposta reúne ações nas áreas de proteção social, saúde, educação, direitos humanos, alimentação e segurança pública. Entre elas, oferta de atividades educacionais, formação e qualificação profissional para os imigrantes. Também é prevista ajuda na mudança para os que quiserem se mudar para outros estados do Brasil, a chamada interiorização.

As medidas devem reduzir a pressão sobre o governo de Roraima que, segundo senadora Ângela Portela (PDT-RR), que não "consegue sozinho" lidar com a alta quantidade dos imigrantes, em especial na capital Boa Vista.

Crítica a cotas

Os senadores Randolfe Rodrigues (REDE-AP) e Lídice da Mata (PSB-BA) apoiam a MP, mas pediram que o presidente Michel Temer vete um trecho do texto que prevê a criação de cotas de migrantes. Segundo eles, isso limitaria a migração dos venezuelanos para outros estados brasileiros.

"Essas cotas podem ensejar movimento de recusa de movimentos migratórios espontâneos em direção a outros municípios", disse Lídice da Mata.

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (MDB-RR), disse que o Palácio do Planalto vetará esse trecho da medida provisória.