Motorista embriagado não terá direito a fiança

Já no caso de lesão corporal grave ou gravíssima, a pena de prisão, que variava de seis meses a 2 anos, agora foi ampliada para prisão de 2 a 5 anos, incluindo também a possibilidade de suspensão ou perda do direito de dirigir.



A elevação da pena impede que o delegado determine a fiança. Isso porque a lei só autoriza a liberação da prisão para crimes com pena máxima de 4 anos. Agora, essa medida passa a ser de responsabilidade do juiz, por meio de habeas corpus ou pedido de liberdade provisória.



As alterações no Código Brasileiro de Trânsito (CBT) também incluem como crime de trânsito a participação nos chamados rachas ou pegas.



*Com informações da Agência Brasil

