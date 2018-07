Mortes por gripe no Brasil aumentam 194%

Dados divulgados pela Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde nesta quinta-feira (19) mostram que até a primeira quinzena de julho, a gripe matou quase o triplo que no mesmo período de 2017. Foram 839 mortes por influenza esse ano, contra 285 mortes no ano anterior - um aumento de 194,4%.

O número de casos também aumentou. Este ano, houve 4.680 infecções no país contra 1.782 em 2017. Os estados com maior número de casos em 2018 foram São Paulo (1.702), Ceará (376), Paraná (432) e Goiás (378).

Segundo o informativo, os subtipos do influenza se alternaram na predominância de contágio nesses dois anos. Se em 2018, 60% dos casos foram provocados pelo subtipo H1N1, em 2017 a maioria (73,7%) foi provocada pelo influenza A (H3N2). Este ano, o H1N1 também foi responsável pela maior parte das mortes (67,5%).