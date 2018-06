Mortes de crianças por gripe triplicaram no país, aponta Ministério

A campanha nacional de vacinação termina nesta sexta-feira

O Ministério da Saúde registrou aumento de 314% nas mortes causadas por gripe de crianças menores de cinco anos. Foram 44 óbitos neste ano, contra 14 no mesmo período do ano passado. O número foi divulgado na véspera do fim da campanha nacional de vacinação, que se encerra nesta sexta-feira (22).



De acordo com a pasta, a faixa etária de até cinco anos possui a menor cobertura vacinal. Em dois meses de campanha, mais de 3,6 milhões de crianças ainda não compareceram aos postos. Já foram imunizadas 67,7% da meta do grupo de 12,6 milhões.



Apesar da campanha acabar oficialmente nesta semana, o governo recomenda que os municípios que ainda tiverem estoque disponível amplie a vacinação para crianças de cinco a nove anos e aos adultos de 50 a 59 anos.



As gestantes também estão entre as pessoas que compõem os grupos com menor índice de vacinação, faltando 29%. Os grupos com maior número de vacinados são, respectivamente, o de professores (98%), puérperas (96,2%), idosos (91%) e indígenas (90,5%) e trabalhadores de saúde (88,6%).



Até ontem (21), foram vacinadas 45,8 milhões de pessoas em todo o país. A campanha é motivada pela chegada do inverno, período de maior circulação do vírus.