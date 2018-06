Mortalidade violenta é maior em municípios com menor acesso à educação

Levantamento do Ipea identificou a situação nos 123 municípios que concentram metade dos homicídios registrados em 2017

Novo levantamento com base no Atlas da Violência 2018 identificou que os municípios com maior taxa de mortalidade violenta apresentam também menor acesso à educação. O recorte foi divulgado nesta sexta-feira (15) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), com dados de 2016.



A situação foi encontrada nos 123 municípios que concentram a metade dos homicídios - o que representa 2,2% do total do país. Estas regiões possuem taxas de morte violenta entre 107,7 e 134,9 a cada 100 mil habitantes - enquanto os menos violentos apresentam taxa de 4,8 a 5,4.



Além da falta de acesso à educação, as regiões mais críticas também contam com a maior população em situação de pobreza e maiores taxas de desemprego. Para chegar a esta conclusão, os pesquisadores cruzaram dados como oportunidades de trabalho, indicadores de educação e gravidez na adolescência.



O resultado foi coerente com a pesquisa geral do Atlas da Violência 2018 já apresentada na última semana. O documento mostrou que a maior prevalência de violência está em municípios das regiões Norte e Nordeste. Analisando as capitais, os lugares mais violentos são Belém (PA), Aracaju (SE) e Natal (RN).



Combate à violência

Os pesquisadores destacaram pontos essenciais para pensar as políticas públicas de segurança pública. Entre elas está o fortalecimento de ações de prevenção social, dando ênfase para áreas que impactam nas causas da criminalidade.



Entre as recomendações também foi enfatizada a mudança na abordagem policial, defendendo uma "repressão qualificada" ao invés de uma "abordagem meramente reativa".