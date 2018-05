Morre J. Hawilla, delator do Fifagate

Relacionado Fifa debate ampliação do torneio para 24 clubes Foi autorizado pela Justiça dos Estados Unidos a voltar para o Brasil em fevereiro, por conta de sua saúde debilitada.

O empresário, advogado e jornalista J. Hawilla morreu na manhã desta sexta-feira (25), aos 74 anos. O principal delator do "Caso FIFA" estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com problemas respiratórios desde a última segunda-feira (21).O dono da agência Traffic fez um acordo com a Justiça americana, acusado de lavagem de dinheiro e fraude, entrou em acordo para devolver US$ 151 milhões (cerca de R$ 473 milhões).Para evitar prisão, foi um dos principais colaboradores do escândalo de corrupção, dando depoimentos nos últimos cinco anos e grampeando telefones de colegas empresários e dirigentes.