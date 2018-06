Morre estudante baleado no Rio

Marcos Vinícius Silva, 14 anos, será velado na prefeitura

Será velado no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio, o corpo do estudante Marcos Vinícius da Silva. O adolescente de 14 anos foi vítima de uma bala perdida na manhã de quarta-feira (20), quando ia para a escola, o CIEP Operário Vicente Mariano, no Complexo da Maré. Ele morreu por volta das 22h, no Hospital Getúlio Vargas, onde estava internado na UTI. O prefeito Marcelo Crivella vai decretar luto oficial na cidade.

Marcos foi uma das sete vítimas de uma operação policial no bairro. A Polícia Civil, com apoio do Exército, cumpriu 23 mandados de prisão para prender os suspeitos de participação da morte do chefe de operações da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), que morreu com um tiro na cabeça, na semana passada, emoperação policial na favela de Acari, que é dominada pelo Terceiro Comando Puro, a mesma facção que comanda o Complexo da Maré.

Nesta sexta-feira (22), às 10h, será feita uma homenagem ao estudante, na porta do CIEP. O secretário municipal de Educação do Rio, Cesar Benjamin, lamentou a morte do adolescente no Facebook. "Sinto a dor dos pais dele", escreveu o secretário.

Cesar Benjamin também se colocou à disposição dos estudantes da região: "Minha agenda amanhã fica à disposição das escolas da Maré. Ainda não sei o que faremos, mas alguma coisa haveremos de fazer. A Secretaria Municipal de Educação está de luto", afirmou.

O pedreiro José Gerson da Silva, de 37 anos, pai de Marcos Vinicius, responsabilizou a polícia pela morte do filho. Ele disse que o adolescente tentou ir para a escola, mesmo atrasado, mas resolveu voltar para casa ao ouvir os primeiros tiros partidos do helicóptero da polícia. Quando estava quase chegando em casa, deparou com o caveirão, de onde, segundo o pai, partiu o disparo que feriu o garoto na barriga.



A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar as circunstâncias da morte do garoto. Segundo comunicado divulgado na manhã desta quinta, uma perícia já foi feita no local e está prevista uma reconstituição para determinar de onde partiram os tiros que atingiram o estudante.