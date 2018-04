Morre, aos 86 anos, o economista Paul Singer

Graduado em economia e doutorado em sociologia pela USP (Universidade de São Paulo), viria a se tornar professor titular de economia na mesma universidade. Foi também um dos criadores do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), onde atuou até 1988, quando foi nomeado Secretário Municipal de Planejamento de São Paulo, na gestão da então prefeita paulistana, Luiza Erundina (PT).



Em junho de 2003, assumiu a chefia da Secretaria Nacional de Economia Solidária, quem implementou no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego.



Em nota, a senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, diz que Singer "deixa o exemplo da coerência política, da militância de esquerda, do caráter reto e do intelectual que nunca mudou de lado". "Paul Singer merece nossa gratidão e reconhecimento, e o faremos da forma como ele merece."

Morreu nesta segunda-feira (16) o economista Paul Singer, aos 86, um dos fundadores do PT (Partido dos Trabalhadores), em 1980. Ele foi um dos criadores do programa econômico da legenda – baseado em fortalecimento do mercado interno e na distribuição de renda.Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista; a causa da morte não foi informada. O velório deve começar às 9h desta terça-feira (17), no Cemitério Israelita, no bairo do Butantã (zona oeste de SP).Singer, nascido em Erlaa – um subúrbio operário de Viena (capital da Áustria) –, veio com a família para o Brasil em 1940 – dois anos depois da anexação feita pela Alemanha, então sob o regime nazista de Adolf Hitler.