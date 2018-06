Moradores da região Sudeste são os que menos se vacinaram contra gripe

Até o momento, 74,62% do público-alvo foi imunizado; campanha de vacinação encerra na sexta-feira

A região Sudeste é a que tem menor cobertura vacinal contra a gripe até o momento, com 74,62% do público-alvo imunizado, de acordo com o Ministério da Saúde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira (22).



Logo após a região Sudeste, a maior cobertura vacinal está nas regiões Norte (74,67%), Sul (83,4%), Nordeste (86,8%) e Centro-Oeste, com a melhor cobertura até agora: de 95,4%.



Ao todo, 9,5 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se vacinaram em todo o país. Deste total, 4,4 milhões são crianças menores de cinco anos. A meta do governo é atingir 90% do público prioritário, que totaliza 54,4 milhões de pessoas, mas o índice de cobertura alcançado até agora foi 80,7% (44,8 milhões de pessoas).



De acordo com o Ministério da Saúde, as crianças de seis meses a cinco anos de idade e as gestantes, um dos grupos prioritários mais vulneráveis à gripe, registram o menor índice de vacinação contra a gripe, com cobertura de apenas 65% e 68,9%, respectivamente. Já o público com maior cobertura da vacina contra a gripe é o de professores, com 95,1%, seguido pelas puérperas - mulheres que deram à luz em até 45 dias -, com 94,1%.