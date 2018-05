Ministro recua e nega alta de impostos para reduzir diesel

Um dia após afirmar que que o aumento de impostos seria uma alternativa para cobrir a redução de R$ 0,46 do diesel na bomba, corte acertado com os caminhoneiros para acabar com a greve, ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que essa compensação será feita apenas por redução de isenções fiscais. Ele disse nesta terça-feira (29) que, apesar de a lei prever o aumento de alíquotas como uma alternativa, essa não é a intenção do governo.





Na véspera, ele detalhou como o governo bancaria a redução do preço do diesel. Disse dos

Os R$ 0,16 adicionais viriam por redução dos impostos sobre o diesel: R$ 0,05 do corte a zero da Cide e R$ 0,11 da diminuição do PIS/Cofins. Isto custará R$ 4 bilhões aos cofres públicos, perda de receita que, por lei, deverá ser compensada por outras fontes, ressaltou Guardia. Segundo ele, por alta de impostou ou redução de isenções fiscais.



Continuar a ler Mais cedo, a possibilidade de elevar impostos foi critada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que classificou de "irresponsável" a atitude de Guardia e ressaltou que não permitirá que o Congresso vote aprove um aumento nos tributos.



"Não vai ter (aumento), porque isso aqui é uma democracia e ele (Guardia) não manda no Congresso Nacional. O que ele fez ontem foi muito irresponsável. Ele vem falando de aumento de imposto. O movimento todo tem de fundo a questão de não ter aumento de imposto e ele fala o contrário", afirmou Maia.



"Ele sabe muito bem que no Congresso não haverá aumento de impostos. Enquanto eu for presidente da Câmara, não vai ter nenhum aumento de impost", acrescentou Maia.



Em nota divulgada na manhã desta terça, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) também repudiou a proposta, dizendo que "ao invés de querer aumentar ainda mais a já pesada carga tributária que pesa sobre o setor produtivo e a sociedade brasileira em geral, o governo deveria trabalhar para reduzir a burocracia e as despesas cada vez maiores do estado brasileiro".

R$ 0,46, R$ 0,30 viriam do congelamento do preço do diesel, que seriam bancados até o fim do ano pela União, via programa de subvenção que custará R$ 9,5 bilhões, coberto por uma sobra de R$ 5,7 bilhões que o governo tem no Orçamento, além de corte de despesas de R$ 3,8 bilhões.