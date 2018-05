Ministério Público cobra fiscalização em frigoríficos

O Ministério Público Federal (MPF) encaminhou ofício à presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) requerendo a que seja realizada a fiscalização em 47 frigoríficos instalados em diversos estados da Amazônia Legal. O objetivo, segundo o MPF, é verificar o cumprimento das normas ambientais no abate de animais.

Os estabelecimentos que serão alvos da fiscalização apresentam movimentação relevante e não firmaram Termo de Ajustamento de Conduta com o MPF pela pecuária sustentável, por meio do programa Carne Legal.

O Ibama deverá apresentar os relatórios de fiscalização no prazo de 60 dias. Na lista de frigoríficos a serem inspecionados, estão dez estabelecimentos localizados no Acre, nove em Tocantins, nove em Mato Grosso, oito em Rondônia, quatro no Amazonas, três em Roraima, dois no Maranhão e dois no Amapá.