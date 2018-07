Ministério do Trabalho interdita duas propriedades em Goiás

Auditores encontraram 14 operários trabalhando em condições análogas à escravidão em atividade de extração de areia e construindo um frigorífico

Auditores-fiscais do Ministério do Trabalho, agentes da Polícia Rodoviária Federal e representantes do Ministério Público do Trabalho flagraram 14 trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo em duas propriedades em Goiás. Ambas foram interditadas, na semana passada, por descumprimento de normas trabalhistas e exposição de trabalhadores a riscos de acidentes.

Em uma das propriedades, a força-tarefa achou dois homens extraindo areia no Rio Caximbu, sem equipamentos de proteção individual (EPIs), expostos a riscos de acidentes, umidade excessiva, ferimentos pelas rochas, cacos de vidro e tocos de madeiras durante o manejo do equipamento.

A água que bebiam era proveniente do próprio riacho de onde extraíam a areia, sem nenhum processo de tratamento ou filtragem. Nas frentes de trabalho não havia banheiro. Para as necessidades fisiológicas, os operários eram obrigados a usar o mato, expostos a riscos de picadas de animais peçonhentos.

"Não havia local adequado para refeições, como mesa ou cadeiras, e o único barraco existente no local, além de também não estar adequado para tal, era distante do ponto de extração de areia e acabava não sendo usado pelos trabalhadores para refeições", relata Roberto Mendes.

A precariedade também caracterizava os alojamentos, que tinham paredes de forro de PVC, sem portas, piso de chão batido e sem instalações sanitárias. Para o banho, os trabalhadores tinham que usar bacia ou caneca. A água usada para beber e para cozinhar era colhida diretamente no rio, também utilizado pelo gado. Os audiotres também relataram não haver cozinha adequada, lavanderia e camas. Todos dormiam no chão. O local também não contava com energia elétrica, já que a rede estava danificada havia meses.

"As atividades de extração de areia no local foram interditadas. O empregador recebeu 13 autos de infração pelas irregularidades detectadas", informa Mendes, acrescentando que a rescisão de contrato dos trabalhadores chegou a R$ 9 mil.

Construção de frigorífico

Na segunda propriedade fiscalizada, 12 pessoas foram resgatadas de canteiro de obras onde seria construído um frigorífico, no Distrito Agroindustrial.

"A auditoria constatou total descumprimento da legislação trabalhista. Todos os trabalhadores estavam sem registro, sem EPIs e em situação de risco de acidentes, como choques elétricos e quedas por trabalho em altura, sem utilizar cintos de segurança e laborando em andaimes improvisados a até 7 metris, construídos com paus, emendados e amarrados com arames", detalha Mendes, acrescentando que não havia responsável técnico pelas proteções coletivas nem projetos relacionados a isso.

O empregador não fornecia refeições ou água para beber aos operários, que não contavam com banheiro nem refeitório no canteiro de obras. Os trabalhadores se alimentavam ao lado de um pequeno barraco, ao lado de poças de lama, onde havia um fogão velho. O dormitório era numa pequena sala adjacente, ainda em construção, em colchões colocados sobre o piso. Não havia energia elétrica ou água encanada – os trabalhadores tomavam banho com mangueira ou água estocada em tambores para uso da obra.

Depois de notificado pela auditoria, o empregador regularizou os contratos de trabalho e pagou verbas rescisórias, que totalizaram cerca de R$ 50 mil. Todos os operários vão receber três parcelas de seguro-desemprego.