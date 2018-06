Ministério determina procedimentos para emissão de carteira de trabalho para estrangeiros

O Ministério do Trabalho publicou portaria sobre os procedimentos para a emissão de carteira de trabalho para imigrantes no Brasil. As regras, publicadas nesta quinta-feira (21), no Diário Oficial da União, determinam que a carteira de trabalho seja entregue em, no máximo, 15 dias utei a partir do protocolo de atendimento.

O documento vale por até nove anos para imigrantes com autorização de residência nas condições de refugiado, apátrida ou asilado político. Também podem contar com o registro estrangeiros com autorização de residência para fins de acolhida humanitária, para fins de trabalho e estudo, entre outros.

A portaria prevê que a emissão da carteira de trabalho para imigrantes com estada legal no país será feita exclusivamente nas superintendências, gerências e agências regionais do Trabalho, após serem devidamente habilitadas pela Coordenação de Identificação e Registro Profissional.