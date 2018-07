Ministério das Cidades planeja banco de dados sobre segurança nas estradas

O Ministério das Cidades planeja criar uma base de dados sobre acidentes de trânsito ocorridos em todo o país. O sistema seria abastecido por órgãos municipais, estaduais e federais, possibilitando a elaboração de um diagnóstico mais preciso sobre a segurança no trânsito.

O plano é que, de posse desses dados, sejam definidas políticas públicas que permitam reduzir pela metade o número de mortes no trânsito no país em 10 anos. Atualmente, são registrados 40 mil óbitos em acidentes a cada ano no Brasil. O custo das ocorrências é estimado em R$ 50 bilhões.

Segundo o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, nove estados e o Distrito Federal já estão levantando as informações necessárias para identificar as principais causas de acidentes