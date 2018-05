Ministério da Saúde lança campanha para doação de leite materno

As doações são entregues a bebês de até seis meses de idade. De acordo com dados do Ministério, nascem cerca de três milhões de bebês por ano no Brasil. Destes, 330 mil são prematuros ou vem com baixo peso - menor que 2,5kg.



O Ministério da Saúde lançou nesta sexta-feira (18) a campanha nacional "Doe Leite Materno, Ajude Quem Espera Por Você". O objetivo é aumentar os estoques de doação, que atualmente correspondem a 60% da demanda do país. A iniciativa é realizada em parceria com a Rede Global de Bancos de Leite Humano (rBLH).A campanha será intensiva por um mês, mas o objetivo é permanecer estimulando as doações também ao longo do ano. O Brasil conta com 196 postos de coleta e 219 bancos de leite em todos os estados e o Distrito Federal. Também é possível solicitar o recolhimento da doação à domicílio, pelo Disque Saúde, no número 136. Qualquer quantidade de leite pode ser doada.