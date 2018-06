Ministério da Saúde investiga surto de toxoplasmose

Nas próximas duas semanas deve ser divulgado relatório final de amostras de água coletadas em Santa Maria. O material está sendo analisado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e em seguida será enviado à Universidade Estadual de Londrina, no Paraná.



A toxoplasmose é causada por um protozoário e pode causar infecção assintomática entre outras manifestações no sistema do organismo. A doença não é transmitida de humano para humano, e sim pela contaminação por meio de contato direto com lixo ou fezes de gato, a ingestão de carne crua ou infecção transplacentária durante a gravidez.











O Ministério da Saúde junto ao governo o Rio Grande do Sul investigam surto de toxoplasmose no município de Santa Maria. Foram confirmados 510 casos da doença na região.O objetivo dos órgãos é identificar a fonte de infecção da doença. O monitoramento inclui ainda a aquisição de insumos para análises laboratoriais e treinamento para diagnóstico e tratamento.Entre os casos confirmados, 441 são de moradores de Santa Maria, sete residem em municípios vizinhos e cinco são de distritos. A maior parte dos casos foram registrados em Tancredo Neves e Pinheiro Machado, com 63 casos cada um.