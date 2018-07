Ministério da Saúde alerta risco de poliomielite em 312 municípios

Os principais sintomas são infecções respiratórias, febre, dor de garganta, náuseas e prisão de ventre. A transmissão pode ocorrer por meio da saliva, fezes ou a ingestão de água ou alimentos contaminados.



O ministério da Saúde está recomendando aos governos estaduais e municipais que intensifiquem a prevenção, incluindo campanha em escolas e creches.







O Ministério da Saúde considera o risco de surto de poliomielite em 312 municípios do país. A maioria deles está no estado da Bahia. Segundo o governo, a ameaça é causada pela pendência dos pais em vacinar os filhos.A poliomielite não é registrada no país há 28 anos. A doença é causada por um vírus que age no intestino, sendo desenvolvida principalmente em crianças com menos de 4 anos de idade. Em casos mais graves, as complicações podem levar a sequelas como insuficiência respiratória.A prevenção é feita pela vacinação. As doses são aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de vida. A vacina ainda deve ser reforçada aos 15 meses e posteriormente entre 4 e 6 anos de idade.