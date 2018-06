Ministério afirma que fundo da Segurança não resulta em corte de verba do Fies

De acordo com o governo, o financiamento estudantil permanece contando com recursos de prêmios prescritos

O Ministério da Segurança Pública informou nesta quinta-feira (21) que a Medida Provisória (MP) 841, que destina parte da arrecadação das Loterias Federais para fundo da pasta, não afeta os recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Foi mantido para o programa o valor dos prêmios não resgatados.



A MP incluiu o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) entre os beneficiados com os valores dos jogos geridos pela Caixa Econômica Federal. Com o remanejamento, foi preciso redistribuir os valores destinados a outras áreas como cultura e esporte, que tiveram cortes.



O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, negou que a área de educação é afetada, e lembrou que o FIES possui outras fontes. "Desde 7 de dezembro, a Lei 13.530 já provia o Fies de recursos do Tesouro e já não dependia do financiamento das loterias da Caixa", disse, durante agenda pública em Porto Alegre.



A MP aguarda analise pelo Congresso Nacional, que ainda precisa instalar comissão mista para a votação. O impacto do recurso em outras áreas recebeu críticas e repercutiu entre os parlamentares. Foram protocoladas 95 emendas, entre elas, duas visavam recompor valores do FIES.



Há ainda emendas que tratam da inclusão da Federação Nacional das Apaes (Fenapae) e as Santas Casas entre as beneficiadas. O Ministério da Segurança Pública afirmou que as instituições recebem atualmente a verba de um "teste especial" da loteria de prognóstico esportivo.