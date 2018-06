Minas Gerais registra 64 ônibus incendiados em 37 cidades

Os ataques começaram no domingo (3); a polícia investiga a participação de facções criminosas nos ataques

A Polícia Militar de Minas Gerais informou nesta sexta-feira (8) que foram registrados 89 ataques a veículos no estado nos últimos seis dias. Destes, 64 foram de ônibus incendiados em um total de 37 cidades.



Ainda de acordo com a PM, outro 29 veículos comuns foram incendiados. O governo afirma que os atentados estão sendo realizados por facções criminosas em resposta a ação policial do estado.



A investigação nas cidades mineiras provocou a intensificação das escalas da PM e o reforço com equipes da Polícia Federal. Desde o último domingo (3), pelo menos 82 pessoas foram presas.



Na quarta-feira (6), o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que vai liberar R$50 milhões em recursos de emendas parlamentares para o uso no combate ao crime no estado.



Na ocasião, o vice-presidente da Câmara, deputado Fábio Ramalho (MDB-MG) afirmou que os primeiros R$15 milhões, serão utilizados na região do Triângulo Mineiro, considerada a mais afetada pelos ataques. Ele afirmou que um outro pedido dos parlamentares pede a liberação de R$ 57 milhões para compra de cerca de 650 viaturas policiais.