Minas e São Paulo são os mais afetados por greve de caminhoneiros

Contra a política de reajuste do diesel, caminhoneiros fizeram paralisações nas cinco regiões do país nesta segunda-feira (21). Pelo menos 17 Estados registraram manifestações com bloqueios de rodovias, em greve organizada pela Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros), que representa motoristas autônomos –a paralisação não envolve veículos fretados.





São eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Ceará, Paraíba, Tocantins, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pará e Bahia.

De acordo com a CNTA (Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos), foram registrados 188 pontos de paralisação no país, sendo 7 no Norte, 38 no Centro-Oeste, 27 no Nordeste, 55 no Sul e 61, no Sudeste.

Os maiores reflexos foram sentidos em São Paulo e Minas Gerais. Levantamento da Abcam mostra que Minas foi o Estado com mais pontos de paralisação– 15. Cerca de 300 mil caminhoneiros pararam em algum momento as atividades no país, conforme a associação.