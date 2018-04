Metade dos brasileiros são favoráveis a pena de morte

O índice passou de 0,686 pontos em 2016, para 0,689 pontos neste ano. De acordo com o levantamento, o número reflete a proporção de brasileiros que apoiam ou não cinco temas: casamento de pessoas do mesmo sexo, legalização do aborto, redução da maioridade penal, prisão perpétua para crimes hediondos e adoção da pena de morte.



"O valor mais baixo é atribuído ao perfil mais liberal e o mais alto ao perfil conservador", informou o Ibope.



Em relação ao índice de 2010 (0,657), o primeiro da série histórica, há um crescimento em relação a algumas questões, especialmente entre os mais escolarizados, os mais velhos, famílias com renda entre 2 e 5 salários mínimos, moradores do Norte e Centro-Oeste e os que não são nem católicos e nem evangélicos.



A favor x Contra



A defesa da prisão perpétua para crimes hediondos aumentou de 66% em 2010 para 78% em 2016 e ficou em 77% em 2018.



Entre os favoráveis à redução da maioridade penal - para permitir que adolescentes sejam julgados como adultos – eram 63% em 2010, passou para 78%, em 2016, e agora é de 73%.



Metade da população também é contra o casamento homossexual (eram 44% em 2016 e 54% em 2010) e 80% são contra a legalização do aborto (78% em 2016 e em 2010).

Metade dos brasileiro são favoráveis a pena de morte. Os dados são de uma pesquisa do instituto Ibope Inteligência, divulgada neste mês, que avaliou o grau de conservadorismo no Brasil. O apoio a medida saltou de 31%, em 2010 para para 49%, em 2016 e chegou a 50% neste ano.Entre os entrevistados em 2018, 45% são contrários; 4% não são nem a favor nem contra, e 2% não sabem ou não responderam.Na avaliação geral, o grau de conservadorismo do brasileiro teve ligeiro aumento nos últimos dois anos. A proporção dessas pessoas cresceu de 49% em 2010, para 54% em 2016 e chega a 55% em 2018.