Associação diz que protesto cresceu nesta terça (22) e quer fim de todos os tributos que incidem sobre combustíveis

A paralisação dos caminhoneiros autônomos deve continuar nesta quarta-feira (23), apesar do aceno feito pelo governo nesta terça-feira (22) com a isenção da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), imposto que incide sobre os combustíveis.



Para o presidente da entidade que organiza o movimento dos caminhoneiros autônomos do país, Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam), José da Fonseca Lopes, afirmou que a redução da Cide não é suficiente.



"Isso não resolve o problema, a gente quer ser ouvido. Queremos que os tributos no óleo diesel sejam zerados. A Cide representa 1% dos tributos que incidem no combustível", disse Lopes em resposta a questionamento sobre a possibilidade da paralisação dos caminhoneiros ser suspensa após o anúncio de Maia.



Além da Cide, incidem sobre os combustíveis o PIS/Cofins (imposto federal) e o ICMS (imposto estadual).



A associação ressaltou que os tributos são responsáveis por 27% do preço final do produto, sendo 1% Cide, 12% PIS/Cofins (outro imposto federal) e 14% ICMS (imposto estadual).



Em vídeo gravado na noite desta terça-feira, o presidente da associação afirmou que 200 mil caminhoneiros participam das paralisações e que as manifestações devem continuar enquanto o governo não atender as reivindicações.



Lopes reafirmou que a diminuição do preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras não resolve o problema da categoria. "Queremos uma política de redução de impostos e controle dos aumentos dos combustíveis", disse.



Nesta terça-feira, a Petrobras anunciou que, nas refinarias, o preço da gasolina cairá 2,04%, de R$ 2,0867 o litro para R$ 2,0433 a partir desta quarta-feira (23). Já o preço do diesel será reduzido em 1,54%, de R$ 2,3716 para R$ 2,3351.

O anúncio da isenção da Cide foi feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no início da tarde de terça (22), pelo Twitter. Segundo ele, a Cide será zerada com o objetivo de reduzir o preço dos combustíveis.



A decisão teria sido tomada após acordo entre o governo federal, Maia e o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE).

Em troca, os congressistas se comprometeram a aprovar o projeto que retoma a cobrança de tributos para diversos setores da economia, na chamada reoneração da folha de pagamento, que deve render R$ 3 bilhões aos cofres públicos.



O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, confirmou que o governo firmou um acordo com o Congresso para zerar a Cide sobre o diesel. O corte na taxa, porém, só sera editado após a aprovação, pelo Legislativo, de projeto que reonera a folha de pagamento.



Manifestação cresceu

O movimento teve a adesão de mais profissionais e o número de interdições somente em rodovias federais chegou a 275 pontos nesta terça-feira, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na segunda-feira (21), foram 207.



De acordo com a Abcam, a adesão ao protesto subiu de 200 mil para mais de 300 mil profissionais entre segunda e terça.