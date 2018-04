Membros do Ministério de Direitos Humanos visitam penitenciária de Santa Izabel

Representantes do Ministério dos Direitos Humanos vão visitar, nesta sexta-feira (13), o Complexo Penitenciário de Santa Izabel, em Belém (PA). O grupo segue até o local a fim de estudar a situação da unidade prisional após a tentativa de fuga de detentos, na última terça-feira (10), que acarretou na morte de 21 pessoas. A ouvidora nacional dos Direitos Humanos, Érica Queiroz, também vai acompanhar o percurso.

A agenda divulgada pela pasta mostra que os representantes vão encontrar com membros do Executivo estadual, com órgãos do sistema de Justiça e instituições de direitos humanos e representantes da sociedade civil no estado. De acordo com o ministério, a ideia é "sensibilizar o governo local sobre a urgência em identificar as vítimas após rebelião".



No dia 10, a unidade carcerária foi atacada por um grupo armado que tinha como objetivo resgatar detentos. Segundo informações oficiais, o bando usou explosivos em um dos muros do pavilhão C para facilitar a fuga. Do lado de dentro, parte dos detentos também estaria com armas. A tentativa de fuga foi concentrada no Centro de Recuperação Penitenciário Pará III.



Houve troca de tiros entre o grupo armado, policiais e os próprios detentos. Um agente penitenciário morreu no confronto. A suspeita é de que a ação esteja conectada com uma chacina registrada em Belém na segunda-feira (9) - quando pelo menos 12 pessoas foram assassinadas em um período de 5h. Entre as vítimas estão dois policiais militares. O caso segue sendo investigado.

A unidade onde ocorreu a tentativa de fuga, o CRPP III, está superlotada. Dados da Superintendência do Sistema Penitenciário (Susipe) apontam que 605 internos estão em um lugar que tem capacidade para apenas 432 detentos. O complexo penitenciário de Santa Izabel tem, ao todo, nove unidades e abriga até 6 mil presos. A situação nas outras unidades é de normalidade, garante o governo local.