Mega-sena acumula e pode pagar R$ 31 milhões quarta-feira

A Mega-Sena acumulou e pode pagar na próxima quarta-feira (11) o prêmio de R$ 31 milhões a quem acertar os seis números.

O concurso 2.057 foi o último da Mega-Semana de Férias, sorteado na cidade de Rio Grande (RS), onde estava o Caminhão da Sorte da Caixa. Os números sorteados foram: 10 - 13 - 20 - 37 - 38 - 54.

A quina teve 42 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 46.108,12. Mais 4.086 apostadores acertaram a quadra e receberão o prêmio individual de R$ 677,06.



A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país, nos dias de jogos.



