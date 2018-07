Médicos fazem manifesto público a favor da vacinação

Documento alerta para os riscos de reemergência de doenças e suas sequelas

As Sociedades Brasileiras de Pediatria (SBP), Imunizações (SBIm), e Infectologia (SBI) fizeram um manifesto chamando a atenção da população sobre a importância das vacinas. O documento, feito em parceria com o Rotary Internacional, foi divulgado nesta quinta-feira (26), no Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, em evento que reuniu profissionais do ramo.



Além de alertar sobre os riscos da reemergência do sarampo, da poliomielite e das sequelas dessas doenças, os especialistas convidaram todos os brasileiros a participarem da mobilização em prol da Campanha Nacional de Vacinação, que ocorrerá em todo o país de 6 a 31 de agosto.

A medida das sociedades médicas reforça os alertas emitidos pelo Ministério da Saúde, que vem reportando o risco da redução da cobertura vacinal enquanto vírus, como o do sarampo, voltama circular no país.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues, ressalta que a manutenção da população protegida, através de elevadas coberturas vacinais é fundamental para manter o país livre de doenças imunopreveníveis.

"As coberturas vacinais são heterogêneas no Brasil, podendo levar à formação de bolsões de pessoas não vacinadas, possibilitando, assim, a reintrodução do poliovírus e do sarampo. O recente surto no país, em Roraima e Manaus, evidencia nossas inadequadas coberturas vacinais e a urgente necessidade de melhoria dessas taxas", comentou a coordenadora.

O Ministério da Saúde oferta todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no Calendário Nacional de Vacinação. Atualmente, são disponibilizadas pela rede pública de saúde, de todo o país, cerca de 300 milhões de doses de imunobiológicos ao ano. São 19 vacinas para combater mais de 20 doenças, em diversas faixas etárias.



Sequelas



Cerca de 30% dos casos de sarampo podem ter uma ou mais complicações. Elas são frequentes principalmente nas crianças menores de 5 anos de idade e adultos maiores de 20, pessoas desnutridas ou com algum grau de imunossupressão. As complicações do sarampo podem deixar sequelas como diminuição da capacidade mental, cegueira, surdez e retardo do crescimento. Há risco de morte caso o paciente desenvolva quadro de encefalite ou meningite.



Já a poliomielite, também chamada paralisia infantil, é uma doença infecciosa causada por um vírus, o poliovírus, que está presente no intestino, mas que pode atingir a corrente sanguínea e chegar no sistema nervoso. As possíveis sequelas são a paralisia de membros inferiores, atrofia muscular, hipersensibilidade ao toque e alterações na fala. Esse quadro é mais comum em crianças e idosos que contraíram a doença.