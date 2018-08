MEC repassa quase R$ 300 milhões à Capes

O Ministério da Educação (MEC) liberou, na segunda-feira (6), R$ 296,61 milhões para o pagamento de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O montante corresponde à segunda maior cota dos recursos financeiros liberados pela pasta, que soma R$ 1,7 bilhão. Desse total, R$ 634,07 milhões são destinados às instituições federais, sendo R$ 458,9 milhões repassados para as universidades e R$ 175,58 milhões para os institutos federais.

Também na segunda-feira, o ministro Rossieli Soares, garantiu que as bolsas de estudos de pós-graduação da Capes serão mantidas em 2019. O MEC anunciou a liberação de R$ 2,5 bilhões em recursos financeiros e orçamentários para programas e ações da pasta, além do custeio e investimento das instituições federais de ensino no ano que vem.



As garantias vieram à tona após circular pelas redes sociais e imprensa um ofício da Capes alertando o MEC que, se fosse mantida a previsão orçamentária para 2019, as bolsas de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado) e de programas de formação de professores serão suspensas em agosto do ano que vem.