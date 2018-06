MEC pede mais prazo para ampliar a carga horária da formação de professores

Resolução em vigência estabeleceu que até junho deste ano todas as instituição deveriam aumentar o tempo de três para quatro anos

O Ministério da Educação (MEC) pediu que o Conselho Nacional de Educação (CNE) avalie o adiamento da ampliação da carga horária para formação dos professores. O governo aguarda a aprovação da Base Comum Curricular (BNCC) do ensino medio.



Resolução do CNE publicada em 2015 determinou que que até 2017 a duração dos cursos de licenciatura deveriam ser ampliada de três anos para quatro anos. O prazo foi ampliado para até junho deste ano, mas o Ministério pede uma segunda prorrogação.



O MEC justificou o atual pedido e o anterior alegando que o CNE ainda analisa a BNCC do ensino médio, documento que deve basear a formação dos docentes, de acordo com a legislação da Lei de Diretrizes e Base da Educação e pela Lei do Novo Ensino Médio.



Ainda de acordo com o MEC, o pedido também é assinado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).