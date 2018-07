MEC libera o resultado da primeira chamada do ProUni

Quem for selecionado deve comparecer à instituição de ensino até 10 de julho

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (2), a lista da primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni). Quem for selecionado deve comparecer à instituição de ensino entre hoje e 10 de julho.



O resultado indica pré-selecionados, a matrícula efetiva depende ainda da formação de turma, além da comprovação das informações cadastradas no programa por meio de documentação.



Os candidatos que não foram selecionados podem ainda tentar a segunda chamada. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 16 de julho.



No processo seletivo deste semestre serão ofertadas 174.289 vagas. Destas, 68884 são bolsas integrais e 105.405 parciais. Ao todo, estão participando 1.460 instituições de todo o país .