MEC libera 2,5 mil bolsas para indígenas e quilombolas

Inscrições começam na próxima segunda-feira (18) se seguirão até o dia 31 de agosto

O Ministério da Educação (MEC) autorizou a concessão de 2,5 mil bolsas para estudantes do ensino superior indígenas e quilombolas, para o segundo semestre deste ano. As inscrições começam na próxima segunda-feira (18) se seguirão até o dia 31 de agosto.



De acordo com a Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior), o benefício, no valor de R$ 900, deverá atender um grupo de estudantes indígenas e quilombolas que estão sem a bolsa permanência desde o início do ano.



Os interessados deverão fazer a inscrição pelo site do Sistema de Gestão da Bolsa Permanência (SISBP). As instituições federais de ensino superior farão a análise da documentação comprobatória de elegibilidade dos estudantes ao programa. O resultado dos aprovados deverá ser divulgado entre os dias 18 de junho e 28 de setembro.



O MEC informou que neste ano, o programa atende aproximadamente 10 mil indígenas e quilombolas. Foram destinados R$ 150 milhões em 2018 para as bolsas. Os recursos são pagos aos alunos por meio de um cartão de benefício.



*Com informações da Agência Brasil