MEC enfatiza que segurança é prioridade no Enem

Sigilo das provas é maior preocupação da pasta para o processo deste ano;

O ministro da Educação, Rossieli Soares, enfatizou, nesta segunda-feira (16), que a principal preocupação do governo federal em relação às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é para com a segurança e o sigilo das provas.



"O sigilo da prova, no caso do Enem, é muito importante. Nós temos acompanhamento de várias instituições, temos apoio da Polícia Federal e vamos nos reunir com a Secretaria de Segurança. Portanto, todos os mecanismos de segurança estão sendo mantidos e, inclusive, sendo ampliados", detalhou.



O novo chefe da pasta disse que este ano o formato do Enem vai sofrer poucas alterações. As provas serão realizadas em dois finais de semana. O ministro também ressaltou que o foco da sua gestão será dar continuidade às políticas traçadas. Rossieli Soares citou ainda a necessidade de criar alternativas para realizar investimentos na educação com eficiência.

"Isso precisa ser uma obsessão do país, fazer mais com menos, seja na base, seja no ministério, nas escolas, ou nas secretarias municipais e estaduais. Temos condições de melhorias e nós vamos buscar essa melhora da eficiência".



* Com informações da Agência Brasil