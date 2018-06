MEC divulga resultado do Sisu nesta segunda-feira

Das 68 instituições que aderiram ao Sisu nesta edição, 30 são universidades federais, 27 institutos federais, dois são centros de educação tecnológica federais, sete são universidades estaduais e um centro universitário público estadual.

O MEC (Ministério da Educação) divulga nesta segunda-feira (18) o resultado da edição do segundo semestre do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). A lista dos aprovados será divulgada na página do programa na internet.O programa oferece, nesta edição, 57.271 vagas em 68 instituições públicas de ensino superior em todo o país.Os estudantes selecionados deverão fazer a matrícula entre os dias 22 e 28 de junho. Aqueles que não foram selecionados poderão se inscrever do dia 22 ao dia 27 de junho na na lista de espera. A convocação para esses candidatos será de 3 de julho a 21 de agosto.De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 465 mil estudantes se inscreveram nesta edição. Podem concorrer às vagas candidatos que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2017 e não zeraram na redação.